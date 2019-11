JAKARTA — Menjadi seorang mahasiswa menjadi impian banyak orang, apalagi bisa kuliah di luar negeri dan dengan universitas-universitas ternama di dunia.

Teknik masih menjadi salah satu jurusan tervaforit. Bagaimana tidak, ilmu ini mempelajari mengenai penerapan dari berbagai teknologi bertujuan untuk memudahkan hidup manusia.

Hanya saja ada hal-hal yang kamu perhatikan sebelum kuliah. Sebaiknya kamu lebih dulu mencari kampus yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilanmu.

Dikutip dari US News, Rabu (6/11/2019), berikut adalah 10 daftar universitas teknik ternama di Amerika Serikat, berdasarkan lokasi dan biaya sekolah:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Universitas ini menempati urutan pertama di dunia. Berlokasi di Cambrige, Amerika Serikat, untuk kuliah di sini. Mahasiswa pascasarjana dapat tinggal di asrama kampus MIT di Cambridge, yang menempatkan mereka di lokasi yang ideal untuk pergi ke kelas dan menjelajahi pusat kota Boston, tepat di seberang Sungai Charles.

2. Stanford University

Universitas ini menempati urutan kedua di dunia, terletak di California, Amerika Serikat. Harus membayar biaya pendaftaran sebesar USD125 untuk penduduk AS dan USD125 untuk mahasiswa internasional atau hampir Rp1,5 juta. Jika kuliah full time, kalian harus membayar sebesar USD54,015 per tahun atau sekitar Rp750 juta per tahun.

3. University of California

Universitas ini menempati urutan ke-tiga di dunia, terletak di Berkeley, Amerika Serikat. Harus membayar biaya pendaftaran sebesar USD105 untuk penduduk AS dan USD125 untuk mahasiswa internasional. Jika kuliah full time, kalian harus membayar sebesar USD26.544 per tahun atau sekitar Rp300 juta per tahun. Biaya ini khusus untuk mahasiswa internasional.

4. Carnegei Mellom University

Universitas ini menempati urutan ke-empat di dunia, terletak di Pittsbrugh, Amerika Serikat. Harus membayar biaya pendaftaran sebesar USD75 untuk penduduk AS dan USD75 untuk mahasiswa internasional atau sekitar Rp1 juta. Jika kuliah full time, kalian harus membayar sebesar USD 47,300 per tahun atau sekitar Rp600 juta per tahun. Bagi mahasiswa yang kuliah part time harus membayar per kredit sebesar USD1.971 atau sekitar Rp27 juta.

5. California Institute of Technology

Universitas ini menempati urutan ke-lima di dunia, terletak di Pasadena, California. Biaya pendaftaran adalah USD100 untuk penduduk AS dan USD100 untuk mahasiswa internasional atau sekitar Rp1,3 juta.

Lokasi kampus terletak di Pasadena, California, berjarak 10 menit dari Los Anggles. Mahasiswa dapat tinggal di asrama miilik universitas. Setelah lulus, alumni universitas ini akan diundang datang ke kampus setiap tahun untuk mengisi seminar dan perkumpulan alumni, dua acara yang menguji terobosan baru dalam penelitian dan mengajak alumni dan mahasiswa untuk bergaul.

6. University of Michigan

Universitas ini menempati urutan ke-enam di dunia, terletak di Ann Arbour, Michigian, Amerika Serikat. Biaya pendaftaran adalah USD75 untuk penduduk AS dan USD90 untuk mahasiswa internasional atau sekitar Rp1,2 juta. Jika kuliah full time untuk mahasiswa internasional, kalian harus membayar sebesar USD 49,508 per tahun atau sekitar Rp691 juta per tahun. Bagi mahasiswa internasional yang kuliah part time harus membayar per kredit sebesar USD2.708 atau sekitar Rp37 juta.

7. Georgia Institute of Technology

Universitas ini menempati urutan ke-tujuh di dunia, terletak di Atlanta, GA. Biaya pendaftaran adalah USD75 untuk penduduk AS dan USD85 untuk mahasiswa internasional atau sekitar Rp1,1 juta. Jika kuliah full time untuk mahasiswa internasional, kalian harus membayar sebesar USD 28,568 per tahun atau sekitar Rp389 juta per tahun. Bagi mahasiswa internasional yang kuliah part time harus membayar per kredit sebesar USD1.191 atau sekitar Rp16 juta.

8. Purdue University

Universitas ini menempati urutan ke-delapan di dunia, terletak di West Lafayette, Amerika Serikat. Biaya pendaftaran adalah USD65 untuk penduduk AS dan USD75 untuk mahasiswa internasional atau sekitar Rp1 juta. Jika kuliah full time untuk mahasiswa internasional, kalian harus membayar sebesar USD 29,132 per tahun atau sekitar Rp406 juta per tahun. Bagi mahasiswa internasional yang kuliah part time harus membayar per kredit sebesar USD929 atau sekitar Rp12 juta.

9. University of Southern California

Universitas ini menempati urutan ke-sembilan di dunia, terletak di LA, California, Amerika Serikat. Biaya pendaftaran adalah USD90 untuk penduduk AS dan USD90 untuk mahasiswa internasional atau sekitar Rp1,2 juta. Jika kuliah full time kalian harus membayar sebesar USD 2,005 per tahun atau sekitar Rp28 juta per tahun. Bagi mahasiswa yang kuliah part time harus membayar per kredit sebesar USD2,005 atau sekitar Rp28 juta.

10. Coloumbia University

Universitas ini menempati urutan ke-10 di dunia, terletak di New York, Amerika Serikat. Biaya pendaftaran adalah USD85 untuk penduduk AS dan USD85 untuk mahasiswa internasional atau sekitar Rp1,1 juta. Jika kuliah full time kalian harus membayar sebesar USD 48,432 per tahun atau sekitar Rp676 juta per tahun. Bagi mahasiswa yang kuliah part time harus membayar per kredit sebesar USD2,018 atau sekitar Rp28 juta.