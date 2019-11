TEHERAN - Setidaknya lima orang dilaporkan tewas dan 120 lainnya cedera saat gempa berkekuatan Magnituo 5,9 skala Richter mengguncang Iran barat laut pada Jumat (8/11/2019.

Melansir Al Jazeera, Badan Geologi Amerika Serikat (USGS) mengatakan gempa terjadi sekitar 60 km dari kota Hastrud, di Provinsi Azerbaijan Timur.

Press TV telah mengonfirmasi korban tewas dan korban lainnya.

USGS mengeluarkan peringatan waspada bahwa "kemungkinan ada korban yang signifikan dan bencana tersebut berpotensi meluas".

Gambar dan video yang diposting secara di media sosial menunjukkan bangunan runtuh di Mianeh, juga di Provinsi Azerbaijan Timur dekat pusat gempa.

Warga juga terlihat mendirikan tenda darurta di luar rumah atau di mobil mereka.

Khabar Online juga menunjukkan beberapa ternak mati di Mianeh.

Press TV mengutip Mohammad Baqer Honar, kepala manajemen krisis provinsi, yang mengatakan bahwa delapan tim penyelamat dikerahkan ke daerah-daerah yang dilanda gempa.

Ada beberapa gempa susulan yang dilaporkan sejak gempa bumi melanda.

A magnitude 5.9 earthquake hit Iran's East Azerbaijan province in the early hours of Friday, killing at least five people and injuring 320 persons . pic.twitter.com/l9bs6BDug0— Hami Hamedi (@HamediHami) November 8, 2019