ISTANBUL – Seorang mantan pejabat dinas intelijen M16, yang mendirikan organisasi 'pencarian dan penyelamatan kota' White Helmets, James Le Mesurier, ditemukan tewas di rumahnya di Istanbul, Turki. Menurut keterangan seorang diplomat yang dikutip Reuters mengatakan bahwa mayat Le Mesurier ditemukan pada Senin pagi di Distrik Beyoglu di kota itu.

White Helmets merupakan kelompok kontroversial yang pernah dinominasikan untuk menerima hadiah Nobel Perdamaian, namun juga mendapat tuduhan merekayasa serangan gas kimia di Suriah.

#BREAKING: White Helmets officials confirm to me that Le Mesurier was found dead next to his home in Istanbul, and that police are investigating pic.twitter.com/I45mcZgR26— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 11, 2019