JAKARTA – 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Hal ini tersebut dimaknai Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk merenungi perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.

ITS merayakan Hari Pahlawan dengan cara mengadakan malam renungan suci yang diadakan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Sepuluh Nopember di Jalan MayjendSungkono. Malam itu menjadi malam elaborasi yang diwarnai dengan orasi, monolgo, serta musikalisasi puisi yang dirangkum menjadi Aksi Sepuluh Nopember (ASN).

ASN tahun ini menjadi tahun kedua untuk memperingati Hari Pahlawan sekaligus Ulang Tahun ITS.

Menteri Aksi dan Propaganda (Akspro) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS Ikhfadhulhikmy Kurnia mengatakan, ASN bertujuan untuk merefleksikan semangat sepuluh nopember yang identik dengan semangat para pahlawan pada jiwa sekaligus menjadi bentuk penyadaran diri mahasiswa ITS.

Mengusung tema “Merefleksikan Kembali Semangat 10 Nopember dalam Membangun Bangsa”, 2500 Mahasiswa ITS mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melalui orasi khidmat dari mahasiswa ITS dan dosen ITS, musikalisasi puisi, juga monolog. Sebagai puncak acara, renungan suci digelar kemudian ditutup dengan menabur bunga.

“Harapannya, mahasiswa ITS dapat melakukan suatu tindakan yang nyata sesuai dengan bidangnya untuk membangun bangsa. Refleksi semangat sepuluh nopember adalah refleksi pahlawan masa kini,” tambah Kurnia, dilansir dari ITS, Senin (11/11/2019),

Direktur Kemahasiswaan ITS Dr Darmadji MT, juga mengajak mahasiswa ITS berdoa bersama kepada para pahlawan. Dia meminta mahasiswanya untuk mengingat jasa para pahlawan. “Khalayak tahu, 10 November adalah Hari Pahlawan. Semangat berjuang, tahan banting, dan pantang menyerah harus ada pada diri kita semua sebagai mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember,” tutup Darmadji.