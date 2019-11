GUANGYUAN - Seorang pengemudi taksi yang melewatkan tikungan di jalan gunung yang berliku-liku jatuh ke jurang sedalam 121 meter.

Pengemudi yang tidak disebutkan namanya itu meski kendaraan hancur.

Mengutip Daily Mail, Rabu (13/11/2019) sopir sedang mengemudi di wilayah Gunung Tianzhao di Guangyuan, Sichuan, China.

Detik-detik mobil masuk ke dalam jurang terekam dalam kamera yang berada di dasbor.

Video memperlihatkan pria itu mendekati tikungan tajam di jalan gunung yang berliku. Dia membelok ke kanan hingga membawanya menerobos pembatas jalan dan jatuh ke jurang.

Suara tabrakan yang keras dapat terdengar saat mobil menabrak tanah dan menghancurkan kaca depan.

Video tersebut, diambil pada 7 November. Mobil terguling dua kali saat meluncur lebih sebelum akhirnya berhenti.

Real life #FastandFurious? A taxi in Sichuan, #China broke through the guardrail and tumbled off a mountain road on Nov 7. The driver suffers injury on his head but is out of immediate danger now. https://t.co/U9EzAIfF5i pic.twitter.com/HurPJA6ZTi— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) November 9, 2019