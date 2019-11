JAKARTA - Leonardo da Vinci adalah salah satu pelukis terkenal di dunia. Seniman yang sering membuat karya inovatif ini selalu menghasilkan karya-karya yang menakjubkan.

Pada saat Leonardo meninggal di tahun 1519, ternyata masih meninggalkan banyak catatan dan sketsa lukisan. Beberapa dari karyanya yang belum jadi, telah diselesaikan oleh asistennya, tetapi banyak juga yang hilang, rusak, dan dicat ulang.

Di bawah ini terdapat 10 karya terkenal Leonado da Vinci, seperti yang dilansir dari britannica:

1. Mona Lisa (1503)

Di urutan pertama terdapat lukisan Mona Lisa yang telah menjadi salah satu karya seni lukis terkenal di dunia. Potret seorang wanita yang mengenakan kerudung tipis, dengan baju dan latar belakang yang bewarna suram dapat menarik ribuan pengunjung ke Museum Louvre setiap hari.

Karya ini membuat kita tidak bisa memungkiri bakat dari Leornardo. Kain penutup kepala yang dilukis dengan hati-hati, pohon-pohon yang digambar dengan teliti, mengungkapkan kesabaran tanpa lelah dari seorang Leonardo.

2. Last Supper (1495)

Lukisan yang berjudul Pejamuan Terakhir atau lebih dikenal dengan Last Supper ini, merupakan salah satu karya terkenal Leornardo.

Karya ini menggambarkan hubungan erat Yesus dan para rasulnya, termasuk dalam kitab Matius 26: 21-28, di mana Yesus menyatakan salah satu di antara rasul akan mengkhianatinya di kemudian hari.

3. Virtuvian Man (1940)

Lukisan yang dilukis di dalam sebuah kertas ini, menggambarkan seorang pria dalam dua posisi dan bertumpang tindih dengan tangan dan kakinya yang berjauhan, terlukis di dalam sebuah lingkaran. Lukisan ini terkadang disebut sebagai proposis manusia. Jika ingin melihat lukisan ini, kalian dapat berkunjung ke Gallerie dell’Accademia, Venesia, Italia.

4. Self Portrait (1490/1515)

Lukisan yang di buat pada tahun 1490/1515 ini di gambar dengan tinta merah, yang memperlihatkan lelaki tua dengan rambut yang panjang dan juga janggut yang bergelombang. Kebanyakan orang yang telah melihat lukisan ini akan mendefinisikan sebagai penampilan dari Leonardo. Namun beberapa ahli berpendapat lain, karena lukisan itu seperti lebih tua dari umur Leonardo yang meninggal pada usia 67 tahun.

5. The Virgin of the Rocks (1483)

Lukisan yang terdapat di Museum Louvre ini adalah yang pertama dari dua lukisan The Virgin of the Rocks. Karya yang dibuat oleh Leonardo ini menceritakan Keluarga Suci yang bertemu Santo Yohanes, seorang pembaptis saat mereka mencoba melarikan diri ke Mesir dari pembantaian Herodes.

Karena terjadi sebuah perselisihan, akhirnya Leonardo melukis versi lain di tahun 1508, yang sekarang di letakkan si Galeri Nasional London.

6. Head of a Woman (1500)

Sebuah lukisan yang menggambarkan seorang wanita dengan kepala miring dan matanya yang tertunduk. Di mana lukisan ini Leonardo sangat memperlihatkan cara kerja yang sangat teliti dan detail terhadap ekspresi wajah seseorang.

7. Lady with an Ermine (1489)

Sejarawan seni mendefinisikan wanita muda yang ada dalam lukisan ini seperti nyonya pelindung Leonardo. Lukisan ini mengungkapkan pengetahuan Leonardo tentang anatomi dan kemampuannya menggambar karakter dalam postur dan ekspresi.

8. Salvator Mundi (1500)

Lukisan ini menjadi berita utama pada 2017 ketika terjual dengan harga USD450,3 juta atau Rp6,3 triliun yang memecahkan rekor penjualan di lelang.

9. Ginevra de’ Benci (1474)

Lukisan ini menjadi salah satu karya Leonardo yang di pajang di benua Amerika, yaitu di Galeri Nasional Washington D.C.

Menjadi salah satu karya Leonardo yang dibuat ketika berusia 20-an, terinspirasi oleh orang-orang se-zaman denganya di Eropa.

10. The Virgin and Child with Saint Anne (1503)

Beberapa ahli percaya bahwa lukisan ini adalah sebuah karya terakhir Leonardo sebelum meninggal. Lukisan ini menggambarkan Saint Anne, putrinya, Ibunda Maria, dan Anak Kristus. Berbeda dengan lukisan The Virgin of the Rocks, karya ini menggambarkan prilaku remaja yang lucu.