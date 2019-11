LIVERPOOL - Penduduk Liverpool, Inggris terkejut mengetahui bahwa seekor predator raksasa berkeliaran di sekitar Merseyside County. Mereka lebih terkejut lagi saat melihat hewan itu telah menjadi bangkai yang terpotong dua.

Seorang wanita yang melihat apa yang dia pikir sebagai sepotong kayu di trotoar dekat rumah sakit di Liverpool, merasa ngeri menemukan bahwa benda itu ternyata sebuah bangkai buaya yang dipotong-potong. Liverpool ECHO melaporkan bahwa reptil berbahaya itu, ditemukan di daerah Lower Lane Fazakerley dalam keadaan dipotong menjadi dua bagian oleh seseorang.

Setelah foto-foto tersebut menyebar di media sosial, orang yang diduga sebagai pemilik reptil tersebut dilaporkan ditemukan. Menurutnya, ketika dia menemukannya, buaya itu sudah menjadi sebuah hewan yang diawetkan.

