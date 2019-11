DI ANTARA berbagai skandal yang mempermalukan politisi Amerika Serikat (AS), skandal kentut #fartgate yang sedang trending, mungkin menjadi salah satu yang paling aneh. Tagar lelucon itu jadi viral di Twitter setelah anggota parlemen AS dari Partai Demokrat AS Eric Swalwell menjadi pelaku sekaligus korban dari “serangan gas” di tengah siaran langsung televisi.

Eric Swalwell menjadi viral setelah ia tampaknya mengeluarkan kentut keras yang mengganggu selama wawancara di acara Hardball stasiun MSNBC pada Senin malam. Demikian diwartakan Sputnik, Rabu (20/11/2019).

I'm not saying that Swalwell was definitely the one that ripped it, but in slow motion you can see his body lift up momentarily as he takes a break from speaking just as the fart is unleashed. #fartgate pic.twitter.com/6qYw8r0fTf— Josh Jordan (@NumbersMuncher) November 19, 2019