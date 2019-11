JAKARTA - Institut Transportasi dan Logistik Trisakti melakukan kerjasama dengan MNC Group dengan menggelar seminar yang bertema How to be a Good News Presenter. Acara tersebut dibuat untuk mengembangkan kepercayaan diri mahasiswa dalam belajar dan berbicara di depan khalayak umum.

"Saya berharap kalian mahasiswa semua bisa lebih berani dalam berbicara, tanpa perlu harus menjadi presenter, " jelas Presenter iNews TV Aprilia Putri, Kamis (21/11/2019).

Selain itu, berbagai tips juga disampaikan Aprilia agar dapat menjadi presenter yang baik. Salah satunya, dengan cara percaya diri dalam mengunggulkan karakter diri.

"Kalian harus mengunggulkan karakter diri yang unik, menarik, tidak harus cantik atau ganteng, asalkan bisa meyakinkan narasumber dengan fasihnya pengucapan kalian saat berbicara," sambungnya.

Aprilia yang terjun dalam dunia presenter sejak berusia 19 tahun ini, membagikan kiat-kiat menjadi jurnalistik, diantaranya harus memilki wawasan yang banyak tentang politik, hukum, dan ekonomi.

"Paham betul dengan aturan yang ada pada jurnalistik juga penting untuk dipelajari, berani dan pantang menyerah untuk mencari berita dan mengejar narasumber, belajar dan terus semangat," jelasnya.

