BEIJING - Seorang dokter China mengisap air seni penumpang yang tidak dapat mengeluarkan urinnya karena kondisi akut.

Melansir Daily Mail, Jumat (22/11/2019) Dr Zhang Hong (55), menghabiskan hampir 40 menit mengekstraksi 800 mililiter urin penumpang berusia 70 dengan cara mengisap.

Metode itu dilakukap setelah alat medis darurat yang terbuat dari masker oksigen, jarum pertolongan pertama dan sedotan plastik gagal melepaskan cairan.

"Menyelamatkan orang adalah tugas mendasar seorang dokter," kata Dr Zhang setelah insiden itu.

Insiden itu terjadi pada Selasa 19 November 2019 dalam penerbangan trans-Pasifik 14 jam dari Guangzhou ke New York di dalam pesawat China Southern Airlines 'CZ399.

Tiba-tiba seorang pensiunan yang tidak dikenal tiba-tiba mengalami kesulitan mengosongkan kandung kemihnya.

Maskapai menjelaskan secara rinci di media sosialnya. Menurut pos itu, si pensiunan mencari bantuan dari awak kabin sekitar delapan jam dalam perjalanan.

Pramugari kemudian mulai mencari profesional medis di pesawat untuk mendapatkan saran. Dr Zhang, seorang ahli bedah vaskular di Rumah Sakit Afiliasi Pertama Universitas Jinan, menawarkan diri untuk membantu.

Dokter lain Xiao Zhanxiang, yang bekerja di Rumah Sakit Rakyat Provinsi Hainan, juga kebetulan berada di pesawat dan bergegas untuk memeriksa situasinya.

Dr Zhang mengatakan sang pasien sangat kesakitan saat itu. Perutnya membesar karena air seni terperangkap dan dia sangat berkeringat.

Kedua petugas medis bertanya kepada anggota keluarga pensiunan tentang situasi kesehatannya dan diberi tahu bahwa pensiunan itu menderita pembesaran prostat, yang mereka pikir menyebabkan retensi urin akut pada dirinya.

Dr Xiao dan Dr Zhang membuat alat medis sementara menggunakan masker oksigen, jarum pertolongan pertama dan sedotan plastik dalam upaya untuk mengambil urin dari pria itu. Metode ini gagal karena kurangnya tekanan udara dan ruang.

Melihat ini, Dr Zhang segera meminta seorang pramugari untuk memberinya cangkir sebelum memasukkan tabung plastik ke mulutnya untuk menyedot air seni.

Rekaman yang dirilis oleh perusahaan penerbangan menunjukkan ahli bedah itu berulang kali mengisap dan kemudian meludahkan urin ke dalam cangkir.

#EverydayHero Two doctors moved the public when one siphoned out urine with his mouth to save a senior patient on a flight. https://t.co/ZSZxdnKQTz pic.twitter.com/bYZQ2vnt4N— China Daily (@ChinaDaily) November 22, 2019