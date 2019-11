LOS ANGELES – Sebuah pesawat terbang mengeluarkan api dan asap saat mengudara di Bandara Internasional Los Angeles, Amerika Serikat, terekam kamera.

Melansir Reuters, Sabtu (23/11/2019) pesawat yang menuju Manila itu, mengalami kerusakan mesin pada tak lama setelah lepas landas dari Los Angeles dan melakukan pendaratan darurat, kata pihak berwenang.

Seorang juru bicara mengatakan 347 penumpang dan 18 kru dalam keadaan selamat saat pesawat jenis Boeing Co 777 itu mengalami kerusakan mesin.

Pilot menyatakan keadaan darurat dan melaporkan kemungkinan kerusakan mesin, kata Bandara Internasional Los Angeles.

Administrasi Penerbangan Federal AS mengatakan bahwa pesawat kembali dan mendarat dengan selamat. Stasiun televisi ABC-7 di Los Angeles menayangkan video pesawat setelah lepas landas yang menunjukkan api dan asap.

