BEIJING - Video klip seorang gadis remaja Amerika Serikat yang menuduh China memasukkan Muslim Uighur ke dalam "kamp penahanan" telah menyebar di TikTok, jejaring sosial milik China.

Unggahan tersebut sekilas tampak seperti video tentang tutorial tata rias—tapi remaja perempuan itu kemudian meminta para pemirsanya untuk meningkatkan kesadaran tentang hal yang ia sebut sebagai "Holokaus lain".

Holokaus adalah program yang dibuat oleh Nazi selama Perang Dunia II untuk memusnahkan penganut Yahudi di Eropa.

Feroza Aziz belakangan mengirim twit bahwa TikTok telah memblokirnya dari mengirim konten baru. Namun TikTok membantah klaim tersebut.

"TikTok tidak memoderasi konten karena sensitivitas politik," kata seorang juru bicara melansir BBC, Rabu (27/11/2019). Meski demikian, Douyin, versi bahasa Mandarin dari TikTok, yang kiriman Aziz tidak muncul di dalamnya, disensor secara politis.

Perusahaan pemilik TikTok mengatakan telah secara permanen melarang salah satu akun lama Aziz pada 15 November karena mengirim sebuah video – tidak ada kaitannya dengan video yang viral ini – yang melanggar aturannya tentang materi terkait terorisme.

Sebagai tindakan tambahan, perusahaan kemudian memblokir ponsel pintarnya, pada tanggal 25 November, tetapi itu juga tidak ada hubungannya dengan kirimannya tentang China.

"Akun barunya dan videonya, termasuk video bulu mata yang dipermasalahkan, tidak terpengaruh dan terus mendapatkan penonton," tambah juru bicara itu.

Sementara itu, pemerintah Cina secara konsisten mengatakan kamp-kamp tersebut menawarkan pendidikan dan pelatihan sukarela, meskipun bukti-bukti menunjukkan sebaliknya.

Aziz mengunggah tiga video tentang perlakuan China terhadap Muslim Uighur, antara hari Minggu (24/11) dan Senin (25/11).

Yang pertama telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali dan "disukai" hampir 500.000 kali di aplikasi.

Salinan yang diunggah ke Twitter oleh pengguna TikTok lainnya telah ditonton lima juta kali. Salinannya juga telah diunggah ke YouTube dan Instagram.

