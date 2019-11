TEXAS – Tiga orang terluka akibagt sebuah pabrik kimia meledak di Texas, As pada Rabu 27 November 2019.

Detik-detik pabrik meledak itu terekam kamera CCTV milik warga yang tinggal dekat dengan pabrik. Rekaman menunjukkan kebakaran besar di fasilitas TPC Group di Port Neches, dekat Houston,.

"Kami bangun [saat terjadi ledakan] kaca di seluruh [rumah] kami dan langit-langit [rumah] roboh, pintu hancur," kata Ryan Mathewson, yang tinggal sekitar dua menit dari pabrik melansir Afp, Kamis (28/11/2019).

Pria 25 tahun itu mengatakan kepada AFP bahwa dia dan keluarganya "terguncang dan ketakutan" setelah ledakan itu.

Doorbell cameras in Port Neches, Texas captured the moment of a chemical refinery explosion that rocked the city, injuring at least three people, and even breaking a light fixture a distance away. https://t.co/WD0p6f2Vt0 pic.twitter.com/r2t5hgu58n— ABC News (@ABC) November 27, 2019