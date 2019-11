NEW YORK - Alelia Murphy, perempuan tertua di Amerika Serikat (AS) dikabarkan meninggal dunia pada usia 114 tahun. Wanita yang tinggal di Harlem, New York, itu lahir pada masa pemerintahan Presiden Theodore Roosevelt, merupakan penganut agama yang taat dan tidak pernah menyentuh setetes alkohol pun sepanjang hidupnya.

Menurut kabar dari serikat pekerja kesehatan 199 SEIU, di mana putri Alelia menjadi anggota, ibu dua anak itu meninggal pada Sabtu, namun belum ada keterangan mengenai penyebab kematiannya.

ā€œDengan sangat sedih kami berbagi berita tentang meninggalnya Ny. Aleila Murphy,ā€ kata organisasi itu dalam sebuah tweet yang dilansir Sputnik. "Nyonya. Murphy adalah orang Amerika tertua yang masih hidup, setelah merayakan ulang tahunnya yang ke 114 pada bulan Juli, dikelilingi oleh keluarganya, teman-teman, tokoh masyarakat, dan anggota Kaukus AFRAM kami. "

