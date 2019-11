MELBOURNE - Dua perampok terekam kamera sedang berusaha menabrak mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam pusat perbelanjaan, tapi gagal membawa uang curian.

Kedua pria yang terlihat menabrak mesin ATM di sebuah mal di Melbourne, Australia dengan mobil curian pada Selasa 26 November 2019 dini hari, kata Kepolisian Victoria dalam sebuah pernyataan.

Rekaman pengawasan merekam kedua pencuri bertika karena mengeluarkan uang dari mesin ATM emski telah menabrakkan kendaraannya ke mesin tersebut.

Baca juga: Teror Melbourne saat Natal, Pria Ini Berpikir Keren jika Melakukan Serangan Bom

Baca juga: Australia Bakar Kapal Nelayan Indonesia Pembawa Sirip Hiu Ilegal

Para tersangka kemudian mengaitkan rantai di mesin ATM agar mesin bisa dibawa kabur. Alih-alih mesin ATM berhasil digondol, bemper SUV malah hancur robek.

Polisi mengatakan kedua pencuri tidak berhasil membawa uang dari mesin ATM.

Meski demikian, akibat perbuatan kedua pencuri itu, kerusakan ditaksir lebih dari USD 10.000 (sekira Rp141 juta).

Penyelidik telah meminta bantuan warga, bagi siapa pun yang mengenali kendaraan yang dipakai pencuri agar melapor ke mereka.

Aussie robbers miserably fail to rob ATM one attempt after another pic.twitter.com/Rc8O5FGlew— RT (@RT_com) November 28, 2019