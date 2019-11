JAKARTA - Amerika Serikat (AS) ternyata cukup payah dalam ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam (IPA) alias science. Padahal, menurut US News & World Reports Best Countries for Education list, AS merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik kedua di dunia.

Di mana sebanyak 70% lulusan SMA di negara tersebut melanjutkan pendidikannya. Demikian dikutip dari World Population Review, Jumat (29/11/2019).

Berdasarkan Business Insider Report pada 2018, peringkat pendidikan untuk Ilmu Matematika berada di posisi 38 dan untuk Science di peringkat 24.

Ranking pendidikan AS memang mengalami penurunan selama tiga dekade terakhir. Hal ini seiring dengan berkurangnya dana pendidikan sekira 3%. Di sisi lain, banyak negara malah menaikkan dana pendidikannya.

Negara di dunia memang terus melakukan pengembangan atas sistem pendidikannya. Alhasil, mereka juga memiliki sekolah-sekolah SMA terbaik di dunia. Sekolah ini akan menyiapkan para siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas.

Salah satu SMA terbaik di AS adalah Thomas Jefferson High School, khususnya untuk science dan teknologi.

