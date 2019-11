JAKARTA - Lembaga pemeringkat pendidikan QS Ranking merilis data terbaru mengenai perguruan tinggi terbaik di wilayah Asia 2020. Dari 10 daftar tersebut, didominasi negara Hong Kong.

Setidaknya 4 kampus Hong Kong masuk dalam 10 besar. Selanjutnya, kampus dari China dan Korea Selatan. Kendati demikian, peringkat nomor 1 diduduki oleh National Universitas Singapore.

Berikut daftar 10 Kampus yang masuk dalam QS Asian University Ranking 2020, seperti dikutip Jumat (29/11/2019).

1. National Universitas Singapore (NUS), Singapura

2. Nanyang Technological University (NTU), Singapura

3. The University of Hong Kong Logo, Hong Kong

4. Tsinghua University, China

5. Peking University, China

6. Zhejiang University, China

7. Fudan University, China

8. The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong

9. KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology, Korea Selatan

10. The Chinese University of Hong Kong (CUHK), Hong Kong.