CHHATARPUR - Seorang tersangka pembunuhan yang buron telah ditangkap, setelah seorang polisi wanita menawarkan diri untuk menikahi penjahat yang dicari itu. Polisi yang menunggu menangkapnya ketika tersangka tiba di tempat yang menurutnya akan menjadi lokasi upacara pernikahannya.

Polisi di Chhatarpur, India timur laut, telah memburu seorang pria yang dicari karena pembunuhan dan kejahatan lainnya. Meski pihak berwenang tidak dapat melacak jejak pria yang buron tersebut, sebuah sumber memberi tahu mereka bahwa tersangka tengah mencari seorang wanita untuk dijadikan istrinya. Informasi intelijen tersebut kemudian digunakan untuk merencanakan sebuah skema yang cerdik untuk menangkap pria itu.

Diwartakan RT, seorang perwira wanita, yang diidentifikasi di media lokal sebagai Sub-Inspektur Madhavi Agnihotri, dilaporkan mengirimkan foto lama dirinya kepada tersangka pembunuh itu. Setelah beberapa percakapan telepon, dia berhasil meyakinkan pria itu bahwa dia mencari seorang suami, dan mengusulkan agar mereka menikah.

