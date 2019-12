JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mendominasi ranking teratas dalam program pendidikan Master of Business Administration (MBA) terbaik di dunia. Booth School of Business dari Universitas Chicago menempati ranking pertama.

Menurut The Economist tahun 2019, 8 dari 10 institusi berlokasi di AS, dan 2 lainnya berasal dari Prancis dan Spanyol. Sekolah Bisnis di Prancis menempati peringkat 3, sedangkan Sekolah Bisnis IESE dari Universitas Navara di Spanyol berada di posisi 10.

Melansir, WEF, Selasa (2/12/19), mengenyam pendidikan MBA di salah satu institusi prestisius ini dapat menjadi keuntungan besar dalam dunia kerja. Pernyataan ini diperkuat dengan data The Economist, bahwa 90% mahasiswa yang lulus dari 20 kampus tersebut mendapat pekerjaan hanya dalam kurun waktu 3 bulan.

Berkaitan dengan revolusi industri 4.0, para pembuat kebijakan memfokuskan perhatiannya dalam mempersiapkan para tenaga kerja menghadapi perubahan yang akan terjadi.

Revolusi ini juga berkaitan pada perubahan kualifikasi dunia bisnis yang mengisyaratkan pergeseran luas dalam dunia kerja seperti institusi pendidikan, pebisnis dan politikus di masa depan.

Di samping itu, mahasiswa sebagai subjek perhatian utama, memilih untuk berfokus pada visi misi perusahaan dan kontribusinya kepada masyarakat. Sedangkan dunia kerja berfokus dalam skill manajerial yang sederhana dan penggabungan kurikulum kelas teknologi dalam coding, analisis dan data.

Sementara itu, Forum Ekonomi Dunia, Future of Jobs Report melakukan eksplorasi tentang bagaimana meningkatnya permintaan terhadap berbagai kompetensi, seperti berpikir kritis dan pertumbuhan kreativitas seperti pembaharuan teknologi di lingkungan kerja. Penghapusan beberapa peran dalam dunia kerja juga termasuk di dalamnya. Teknologi dipastikan akan merubah bentuk sistem pembelajaran dan pelatihan, bersama juga dengan program MBA. Sistem belajar online diramalkan akan berkembang dengan cepat. Lalu pertanyaannya, Institusi dengan program MBA manakah yang akan dengan siap menghadapinya? Berikut daftar kampus dengan program MBA terbaik di dunia tersebut: