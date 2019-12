NEW DELHI - Raja Swedia Carl XVI Gustaf dan Ratu Silvia mendapat banyak pujian dari warganet India setelah terlihat pada Senin, turun dari pesawat di New Delhi dengan membawa tasnya sendiri, tanpa dibantu ajudan atau stafnya. Pasangan Monarki Swedia itu berada di Delhi sebagai bagian dari kunjungan resmi lima harinya ke India.

Foto-foto pasangan itu menjadi viral setelah di-tweet oleh Air India, maskapai yang membawa mereka ke Delhi. Dalam foto-foto tersebut, tampak Raja Carl Gustaf datang dengan menenteng sendiri tasnya, tanpa dibantu stafnya, suatu pemandangan yang unik dari pemimpin negara.

#FlyAI : Very Proud moment of Air India when we had a Special Guest onboard. His Majesty Carl Gustaf Folke Hubertus , King of Sweden and Her Majesty Silvia Renate Sommerlath travelled AI168 Stockholm to Delhi. Ms. Sangeeta Sanyal Country Manager Sweden greeted the Royal guests. pic.twitter.com/LXrLeEoDqd— Air India (@airindiain) December 2, 2019

“Yang Mulia Carl Gustaf Folke Hubertus, Raja Swedia dan Yang Mulia Silvia Renate Sommerlath bepergian dengan AI168 Stockholm ke Delhi," tulis Air India di Twitter, dengan membagikan dua foto pasangan bangsawan yang disambut di bandara. Demikian diwartakan NDTV.

Very very inspirational and humbling to see the King and Queen of Sweden carry their own bags on board. #Salute https://t.co/Qj7scmzJgQ— Sanjiv Kapoor (@TheSanjivKapoor) December 2, 2019

Foto itu mendapat reaksi dari warganet India di Twitter yang memuji Raja Swedia itu karena membawa tasnya sendiri di bandara. Tindakan itu dipandang sebagai sikap yang “menginspirasi” dan menunjukkan “kerendahan hati” oleh banyak orang.

Inspiring to see a king travel by a commercial service and that too of another country's airline. In these times of economic slowdown can India's leaders not demonstrate the same frugality?— Bangalore Aviation (@BLRAviation) December 2, 2019

Warga Twitter juga memuji pasangan itu karena terbang dengan menggunakan penerbangan komersial, alih-alih dengan pesawat pribadi.

