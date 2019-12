JAKARTA - Pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020, akan segera di buka. Banyak juga lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa-beasiswa bagi calon peserta SBMPTN 2020.

Seperti Bias Education, yang membuka lowongan beasiswa dengan nama Beasiswa Siap SBMPTN. Perdaftarannya akan dibuka pada tanggal 7-30 Desember 2019.

"Yuk, jangan sia-siakan kesempatan ini! Daftar dan ajak temanmu untuk ikut belajar bersama, kami tunggu di Bias Education!" tulis bias education dalam akun Instagram Bias.Education, Senin (9/12/2019).

Di sini calon peserta SBMPTN akan mendapatkan beasiswa pendanaan pendidikan penuh dari lembaga Bias Education. Selain itu calon peserta yang mendaftar beasiswa akan mendapatkan pelatihan, seperti public speaking, self management, english course, research and thechnology, entrepreneurship, dan leadership.

Kriterianya harus lulusan SMA atau sederajat, memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik, memiliki pengalaman organisasi atau kepanitiaan, dan bersedia mengikuti program selama 3 bulan.

Jika kamu berminat, berikut adalah tahap seleksinya:

1. Folow akun instagram @bias.education, lalu like dan coment di setiap postingannya.

2. Beri alasan dan nilai yang positif.

3. Mention 5 orang temanmu di kolom komentar.

4. Bagikan postingan ini di 5 grup belajar kamu.

5. Repost instastory konten ini di akun instagram kamu.

6. Semakin banyak komentar yang dikirimkan, peluang untuk mendapatkan beasiswa semakin besar.

Selain itu calon peserta juga harus mampu mengerjakan tugas ujian online. Berikut ini adalah alur seleksi pendaftaran. 1. 7-30 Desember 2019 pendaftaran dan ujian online 2. 4 Januari 2020 pengumuman seleksi berkas & ujian 3. 6 Januari 2020 wawancara online 4. 9 Januari 2020 pegumuman final 5. 27 Januari 2020 pembelajaran dimulai.