SEBUAH pesawat militer Chile yang membawa 38 penumpang telah menghilang dalam perjalanan ke Antartika. Angkatan udara Chile dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pesawat angkut C-130 Hercules itu hilang sekira pukul 06:00 waktu setempat setelah lepas landas dari Kota Punta Arenas.

Pesawat tersebut melakukan perjalanan dari Pangkalan Udara Chabunco di Punta Arenas ke Pangkalan Udara Presiden Eduardo Frei Montalva di Antartika.

MISSING AIRCRAFT Chilean Air Force reporting it lost contact with one of their C130 Hercules aircraft enroute from Chabunco Air Base, Chile to Base Presidente Eduardo Frei Montalva, Antarctica. 38 people on board, 17 crew, 21 passengers. pic.twitter.com/iGK33vyKvB— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) December 10, 2019