LEEDS - Foto seorang bocah laki-laki yang tidur di lantai rumah sakit memicu kehebohan di Inggris.

Foto itu bahwa membuat Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, bersikap defensif dan merangsang debat di media sosial apakah foto itu asli atau palsu.

Bocah laki-laki di foto itu kemudian diidentifikasi bernama Jack Williment-Barr (4). Ia dibawa ke Rumah Sakit Leeds General, dengan dugaan pneumonia (infeksi paru).

Namun ia akhirnya didiagnosa menderita flu dan tonsillitis (radang amandel) lalu dipulangkan. Tapi sebelum hal itu terjadi, fotonya yang tengah berbaring di lantai rumah sakit dengan alas jaket dan masker oksigen di dekatnya, serta jaket merah sebagai selimut, terlanjur tersebar.

Kisah Jack, termasuk foto berbaringnya di bawah judul "Desperate (putus asa)", ini sampai dimuat di halaman depan tabloid Inggris "Daily Mirror" edisi Senin (9/12/19).

The Daily Mirror’s front page is dominating the final days of the #GE19 campaign as the PM and the Health Secretary are confronted over our shocking story #NHS @DailyMirror pic.twitter.com/4ckUKgJal7 — Dominic Herbert (@dom_herbert) December 9, 2019

Masa depan Jaminan Kesehatan Inggris (NHS) lalu muncul sebagai masalah besar dalam kampanye Pemilu di sana.

Boris Johnson dituduh menggelembungkan jumlah perawat baru yang ia rencanakan untuk dipekerjakan, dan mengklaim layanan kesehatan gratis bisa hilang di bawah perjanjian perdagangan pasca-Brexit dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Tak lama kemudian, ada tuduhan bahwa foto, yang pertama kali diterbitkan oleh Yorkshire Post, itu sengaja dimunculkan.

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ— Joe Pike (@joepike) December 9, 2019