JAKARTA – Sejak Bill Gates memiliki blog pribadi, dia kerap membagikan kegiatannya soal kesehatan dan pendidikan terutama mengenai buku bacaan favoritnya. Buku yang dibacanya pun kemudian diberikan ulasan oleh Bill Gates.

Misalnya soal buku An American Marriage oleh Tayari Jones. Dalam novel ini, Tayari Jones bercerita tentang sepasang suami istri berkulit hitam di New South, Roy dan Celestial, yang menjalani versi American Dream sebelum hidup mereka dicabut oleh tuduhan palsu perkosaan dan penahanan Roy yang tidak adil.

Melansir Entrepreneur, Kamis (12/12/2019), berikut 5 buku favorit yang dibaca Bill Gates:

1. These Truths karangan Jill Lepore

Menurut Presiden Amerika Serikat ketiga, Thomas Jefferson, Amerika bertumpu pada tiga hal yaitu kesetaraan politik, hak alamiah, dan kedaulatan rakyat.

“Saya menyukai buku ini dan berharap banyak orang yang membacanya. Sesuai judulnya, buku ini mengisahkan cerita paling jujur di Amerika,” kata Bill Gates.

2. Growth karangan Vaclav Smil

Buku ini berisi mengenai gagasan pertumbuhan dari berbagai sektor di seluruh wilayah dunia. Buku ini juga mencakup informasi penyebaran penyakit, pemeliharaan tanaman, tinggi anak, kebangkitan kemajuan ekonomi, bahkan peradaban modern.

Dalam ulasannya, Gates mengatakan walau dirinya tidak setuju dengan pendapat dalam buku itu, ia masih menganggap karangan itu brilian.

3. Prepared oleh Diane Tavenner

Diane Tavenner, pendiri Summit Public Schools yang berbasis di California dan Washington, menuangkan pengalamannya selama 15 tahun dalam mengembangkan strategi pendidikan menjadi panduan baru yang bertujuan untuk membekali anak-anak dalam menjalani kehidupan yang sukses.

Dia menekankan proyek interdisipliner dengan pengalaman belajar di dunia nyata daripada pembelajaran menghafal, serta rencana pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap anak.

“Yang saya suka dari buku ini adalah visi mengenai pendidikan yang menekankan ke keterampilan membaca, menulis, dan matematika,” tulis Gates dalam ulasannya.

4. Why We Sleep karangan Matthew Walker Sejauh mana kurangnya tidur dapat memengaruhi kreativitas, keterampilan pemecahan masalah, memori, kesehatan fisik, dan kesejahteraan emosional secara negatif? Sejauh mana hal itu dapat memengaruhi kehidupanmu? Apa efek nyata dari kafein, alkohol, dan alat bantu tidur pada kualitas istirahat Anda? Matthew Walker, ahli saraf dan Direktur UC Berkeley Center for Human Sleep Science, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di Why We Sleep. “Dulu di masa-masa awal saya di Microsodt, saya jarang tidur karena berkutat pada perangkat lunak,” katanya. Gates melanjutkan, “Saat saya membaca Why We Sleep, saya sadar jika sebagian orang tidak tidur selama delapan jam.” 5. An American Marriage oleh Tayari Jones Dalam novel ini, Tayari Jones bercerita tentang sepasang suami istri berkulit hitam di New South, Roy dan Celestial, yang menjalani versi American Dream sebelum hidup mereka dicabut oleh tuduhan palsu perkosaan dan penahanan Roy yang tidak adil. Dia dijatuhi hukuman dua belas tahun penjara, dan meskipun dia dan Celestial bertukar surat, ketegangan meningkat - dan suatu hari, surat-surat itu berhenti datang sama sekali. Perkawinan Amerika di novel itu berfokus pada mempertahankan hubungan. "Pernikahan Amerika pada dasarnya adalah sebuah kisah tentang bagaimana mempertahankan cinta yang menyakitkan lebih dari sekadar orang yang dipenjara," tulis Gates dalam ulasannya. "Ini juga merupakan pengingat betapa kejamnya sistem peradilan pidana kita - terutama bagi lelaki kulit hitam seperti Roy. Setelah kamu tersedot ke dalam sistem itu, kamu ditandai seumur hidup. Segala sesuatu yang kamu miliki atau miliki dapat hilang saat kamu berada di penjara.”