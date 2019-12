NEW DELHI – Warganet India mengungkapkan kemarahan mereka setelah Kementerian Luar Negerinya (MEA) pada Kamis, 12 Desember mengumumkan paspor baru dengan simbol bunga teratai tercetak di dalamnya, sebagai bagian dari fitur keamanan guna mencegah pemalsuan paspor. Kemarahan itu muncul karena banyak yang menduga penggunaan bunga teratai tersebut merupakan propaganda dari partai berkuasa Partai Bharatiya Janata (BJP).

"Simbol ini adalah bunga nasional kita dan bagian dari fitur keamanan yang ditingkatkan untuk mengidentifikasi paspor palsu," kata Juru Bicara MEA Raveesh Kumar sebagaimana dilansir Sputnik, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: India Permudah Status Kewarganegaraan bagi Imigran dengan Syarat Bukan Muslim

Baca juga: Diplomat India Dikecam karena Usulkan Model Permukiman Israel di Kashmir

Selain merupakan bungan nasional, bunga teratai juga merupakan lambang dari BJP, sehingga banyak warga India yang menganggap langkah itu sebagai sebuah upaya propaganda.

What fuck is happening?

This government doesn’t want to work for GDP, price hike, jobs. But humiliate by lotus n shit symbol on passport ?



Stop dividing people ! pic.twitter.com/v6a0EdVYNi— Sunil Marks 💎 (@Sunil_Twitz) December 13, 2019