JAIPUR – Kepanikan melanda penduduk Kota Jaipur, India saat seekor macan tutul terlihat berkeliaran di jalanan dan melompat dari rumah ke rumah pada Kamis, 12 Desember.

Video dan foto-foto dari Jaipur menunjukkan macan tutul yang menyebabkan kekacauan di kota, dengan warga berkumpul di atap rumah dan di jalan-jalan untuk menyaksikan hewan yang terancam punah itu. Rekaman CCTV dari sebuah sekolah yang berada di kota juga memperlihatkan macan tutul itu berkeliaran di sekitar gedung.

Sementara rekaman lain yang dilansir Sputnik menunjukkan pemandangan menakutkan saat macan itu melompat dari rumah ke rumah, dan saat hewan tersebut menerobos masuk ke tempat parkir di rumah salah satu warga.

Leopard strays into a school situated in a residential colony in #Jaipur. Was spotted last in the CCTV of Sawai Man Singh School . Forest personnel and guards on toes. Holiday declared on Friday for the students of SMS school. @DeccanHerald #Rajasthan pic.twitter.com/EHYJG7lccp— Tabeenah Anjum (@TabeenahAnjum) December 12, 2019