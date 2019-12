BANDUNG - Memasuki libur Natal dan Tahun Baru 2020, situasi arus lalu lintas di wilayah Jawa Barat, dilaporkan dalam kondisi ramai. Beberapa titik lalu lintas, dilaporkan sudah mulai ada peningkatan volume arus kendaraan.

Seperti di wilayah Polres Karawang tepatnya pada jalan tol di KM 57 terpantau sudah diberlakukan pelaksana one way dengan kepadatan kendaraan ramai lancar. Kemudian di Polres Subang, juga diberlakukan one way mulai dari gate tol Cikarang ke arah gate Kaliurang.

"Di wilayah Polres Indramayu di rest area 130 juga dilakukan one way," ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Erlangga Saptono, saat dikonfirmasi, Sabtu (21/12/2019).

 Baca juga: Hari Ini Diprediksi Terjadi Peningkatan Pemudik di Pelabuhan Merak

Di wilayah Polres Majalengka, mulai dari gate Sumberjaya juga telah diberlakukan one way. Kendaraan yang melintas di dominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi.

Untuk di Polres Cirebon Kota, di Tol Palikanci one way diberlakukan mulai dari rest area 207. Untuk di Polres Cirebon, pemberlakukan one way mulai dilakukan pada gate Palimanan.

 Baca juga: Demi Keselamatan, Korlantas Polri Imbau Pengendara Istirahat saat Kelelahan

Untuk kawasan wisata di Polres Cimahi, yang menjadi pintu ke arah kawasan wisata Lembang, hingga saat ini dilaporkan belum ada peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas berjalan normal.

"Kita imbau masyarakat untuk berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara. Kalau mengantuk, istirahat di rest area jangan terlalu memaksakan," pungkasnya.

(wal)