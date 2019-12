JAKARTA – Putri keempat dari pasangan Chairman dan Chairwoman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo baru saja lulus dari Crowell School of Business - Biola University, La Mirada, California, Amerika Serikat.

Ucapan selamat pun disampaikan Hary Tanoe kepada putrinya, Clarissa Tanoesoedibjo melalui akun Instagram pribadinya. Dengan penuh rasa cinta dan bangga, Hary menuliskan keberhasilan putri bungsunya dalam menempuh pendidikan pascasarjana di usia belia.

"Ini putri keempat saya, Clarissa Tanoesoedibjo. Usia 23 tahun, lulus MBA dengan IPK 3,8 dan meraih predikat: High Honors for Academic Excellence and Outstanding Performance in the MBA Program. Congrats Clarissa," tulisnya di akun @Hary.Tanoesoedibjo.

Istri tercinta Hary yaitu Liliana Tanoesoedibjo pun turut menyampaikan ucapan selamat. Dalam akun Instagramnya, @Liliana_Tanoesoedibjo mengunggah foto dirinya bersama sang suami Hary Tanoesoedibjo yang tampil elegan berjas dan Clarissa.

Dalam foto itu, Clarissa mengenakan toga lengkap dengan hadiah dan sejumlah buket bunga yang diberikan sebagai ungkapan selamat serta neon bertuliskan CLARISSA MBA.

"Congratulation to my precious daughter, Clarissa Tanoesoedibjo for High Honors for Academic Excellence and Outstanding Performance in The MBA Program," tutur Liliana dikutip dalam akunnya.

Pada hari kelulusannya, Clarissa mengabadikan momen bahagia tersebut melalui Instagram Story miliknya. Dalam akun @Clarissatanoe, raut wajah bahagia tampak terlihat ketika perempuan kelahiran 1996 itu merayakan hari kelulusannya bersama teman-teman dan keluarganya.

Clarissa tampak bahagia didampingi ayah dan ibunya di hari kelulusan. Kedua kakaknya yakni Valencia Tanoesoedibjo dan Jessica Tanoesoedibjo pun tampak hadir dalam acara kelulusan Clarissa. Begitu pun dengan adik laki-lakinya, Warren Haryputra Tanoesoedibjo.

Sebelum mengenyam pendidikan di Crowell School of Business - Biola University, Clarissa sudah berhasil menunjukan prestasinya dalam dunia pendidikan dengan lulus dari dua jurusan sekaligus, yakni perdagangan dan seni University of New South Wales, Sydney, Australia.

(erh)