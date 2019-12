BOGOR - Setelah mencapai berbagai prestasi dan penghargaan di 2019, Universitas Tarumanegara (Untar) membeberkan rancangan program kerja di tahun 2020.

Melalui tagline 60 tahun #UntarUntukIndonesia, Untar akan bergerak dengan program-program kerja yang bisa membawa kemajuan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, belakangan ini Untar sudah banyak bersinergi dengan Pemda.

Rektor Untar, Agustinus Purna Irawan menyampaikan, program kerja yang dicanangkan Untar yakni peningkatan outcomes aktivitas tridharma, pengembangan sumber daya akademik, peningkatan reputasi perguruan tinggi, peningkatan digitalisasi kegiata akademik, peningkatan inovasi dosen dan mahasiswa.

"Untar juga mencanangkan program untuk menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia dengan target masuk ke 25 besar perguruan tinggi nasional (saat ini berada di peringkat 34), memperkuat Untar sebagai universitas entrepreneurial, membangun pusat inkubator bisnis, meningkatkan reputasi internasional dengan target bisa masuk ke 500 besar perguruan tinggi Asia melalui QS Ranking," papar Agustinus pada acara Program Kerja 2020 Untar di Hotel Aston Bogor.

Tak hanya membeberkan program kerja, Agustinus juga menyampaikan bahwa Untar akan membuka beberapa program studi (prodi) baru pada 2020 mendatang. Diantaranya, S3 Manajemen Bisnis (Strategik dan Entrepreneurship), S2 Teknik Mesin (Otomasi, Robotika, dan Manajemen Industri), S2 Ilmu Komunikasi (Komunikasi Industri dan Media Digital), Program Profesi Arsitektur (PPArs), Program Profesi Insinyur (PPI), S1 Digital Marketing, S1 Animasi (Film, ─░klan, dan Games), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ E-learning), serta Program Studi di luar kampus utama (PSDkU).

Sebagai informasi, bulan lalu Untar juga menjadi tuan rumah konferensi internasional teknologi dan teknik. Untar menyelenggarakan konferensi Tarumanagara International Conference on the Applications of Technology and Engineering (TICATE) 2019 yang berlangsung di kampus 1 Untar.

TICATE 2019 diikuti 215 pemakalah dari 7 negara yakni, Australia, Taiwan, India, Malaysia, Jepang, Peru, dan Indonesia. (adv)

