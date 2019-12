FIROZABAD - Seorang polisi di Firozabad, Uttar Pradesh, disapu oleh protes keras terhadap undang-undang kewarganegaraan, mengatakan bahwa dia lolos dari maut setelah peluru yang menembus rompi antipelurunya dihentikan oleh koin recehan yang dibawanya.

Vijender Kumar, 24 tahun, merayakan "kehidupan kedua"nya setelah dia ditembak di dada ketika protes menentang terhadap Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan India (CAA) berubah menjadi bentrokan sengit di Kota Firozabad pada Jumat.

Para pengunjuk rasa dilaporkan membakar sedikitnya enam kendaraan, termasuk mobil-mobil polisi, sambil melemparkan batu ke arah para petugas, yang membalas dengan gas air mata. Satu orang terbunuh dalam bentrokan itu, dan dua petugas polisi, termasuk Kumar, menderita luka tembak.

Menurut keterangan polisi, sebanyak 25 warga sipil dibawa ke rumah sakit, sebagian besar karena luka-luka akibat pelemparan batu, sementara sekira 30 petugas kepolisian juga terluka.

Kumar mengatakan dia terkena peluru setelah polisi, yang harus mempertahankan diri mereka dari para demonstran, bergerak untuk membubarkan demonstrasi tersebut.

Firozabad: Narrow escape for Police Constable Vijendra Kumar after a bullet pierced his bullet proof vest and got stuck in his wallet that was kept in his jacket's front pocket. He says 'It happened yesterday during the protests, I really feel like this is my second life.' pic.twitter.com/XlnkXqZX61— ANI UP (@ANINewsUP) December 22, 2019