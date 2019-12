WASHINGTON – Amerika Serikat dalam siaga tinggi atas kemungkinan “hadiah Natal” dari Korea Utara, berupa peluncuran rudal dalam beberapa hari mendatang.

Korea Utara dalam sebulan terkahir kerap meluncurkan dan uji coba rudal. Awal bulan ini, Korut melakukan uji mesin yang dipercaya para ahli melibatkan mesin untuk rudal jarak jauh.

"Korea Utara telah maju. Itu membangun kemampuan baru," kata Anthony Wier, seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengutip Fox News, Senin (23/12/2019). "Selama itu berlanjut, mereka mendapatkan kemampuan baru untuk mencoba rudal baru yang bisa untuk mengancam AS dan sekutu AS dengan cara baru," lanjutnya.

Korea Utara sebelumnya telah memberikan pilihan kepada AS untuk memilih "hadiah Natal" pada awal Desember, serta menambahkan bahwa Presiden AS Donald Trump kehabisan waktu untuk negosiasi nuklir.

Baca juga: Korea Utara Sebut Trump Pria Tua Lalai

Baca juga: Trump Peringatkan Kim Jong-un, Sikap Bermusuhan dengan AS Bisa Menghilangkan Segalanya

Baca juga: Korut: Terserah pada AS untuk "Pilih Hadiah Natal" yang Diinginkan

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan kepada wartawan awal pekan ini bahwa AS telah mendengar semua pembicaraan tentang kemungkinan tes rudal yang akan diluncurkan saat atau sebelum Natal.

"Saya telah mengawasi Semenanjung Korea selama seperempat abad. Saya akrab dengan taktik mereka, serta gertakan mereka," katanya. "Kita harus serius dan duduk serta berdiskusi tentang perjanjian politik yang melucuti nuklir semenanjung. Itu adalah cara terbaik untuk maju dan bisa dibilang satu-satunya jalan ke depan jika kita ingin melakukan sesuatu yang konstruktif."

Jenderal Angkatan Darat Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan AS, mengatakan kepada wartawan pada Jumat bahwa AS, Jepang, dan Korea Selatan siap mempertahankan diri terhadap setiap langkah oleh Korea Utara.

"Kami selalu mempertahankan tingkat kesiapan yang sangat tinggi," katanya.

(dka)