SYDNEY - Seekor kangguru terlihat sedang santai berendam di kolam renang renang milik warga yang sudah mengungsi akibat kebakaran melanda hutan di wilayah New South Wales (NSW), Australia.

Mengutip 9 News, Senin (23/12/2019) sebuah keluarga di New South Wales merekam seekor kanguru sedang berendam di kolam renang pada akhir pekan ketika suhu mencapai 42 derajat Celcius di wilayah itu.

Kanguru itu terlihat berendam hingga bagian dada, mengepakkan telinganya dan tampak tidak terluka.

COOL KANGA: A beautiful kangaroo has been spotted cooling off in a backyard pool in the New South Wales Hunter region. #9News



Credit: Sharon Grady. pic.twitter.com/3nAQ6H2np7