SYDNEY – Sejumlah orang terluka setelah momen berebut balon di sebuah mal di Sydney, Australia, berujung menjadi kekacauan.

Lima orang dibawa ke rumah sakit setelah terluka dalam insiden itu, ketika balon yang berisi kupon AU5 (sekira Rp48 ribu) dijatuhkan dari langit-langit di mal tersebut. 12 orang lainnya dirawat di tempat kejadian

Rekaman yang diunggah 9 News, Selasa (24/12/2019) menunjukkan orang-orang berkumpul di bawah sekira ratusan balon.

"Ketika balon mulai jatuh, kumpulan pengunjung [mal] mulai saling dorong membuat mereka berdesakan sampai ada yang terjatuh,” kata wanita yang berada dalam melihat insiden tersebut.

“Karyawan mal mulai menarik orang yang terhimpit dan mencoba untuk memberikan pertolongan pertama sebelum paramedis datang," lanjut dia.

Dia mengatakan seluruh area itu penuh dengan orang yang terluka.

Saksi lain, Vienne Baez menggambarkan keadaan saat itu kacau" dan banyak orang berteriak. "Itu gila," katanya. "Itu adalah kerumunan besar. Orang muda, orang tua.”

Seorang juru bicara Kepolisian New South Wales (NSW) mengatakan para pengunjung mal berada di lokasi mengambil balon yang berisi hadiah.

#BREAKING: A nightmare before Christmas.

Eager shoppers gathering at a Westfield in Sydney's west for a balloon drop - filled with prizes - when it turned into a Christmas crushing. #9News pic.twitter.com/WaKm6jYtpU— Nine News Australia (@9NewsAUS) December 23, 2019