DURGAPUR - Kemacetan parah terjadi di Durgapur, sebuah kota industri di Negara Bagian Bengala Baratm India pada Selasa pagi , 24 Desember, setelah sebuah bangkai pesawat yang terbengkalai tersangkut di bawah sebuah jembatan saat diangkut dengan truk. Insiden itu menyebabkan kekacauan di antara para komuter di kota tersebut.

Truk yang membawa badan pesawat India Post itu terjebak di bawah sebuah jembatan. Saat berita ini dilaporkan Sputnik, masih dilakukan upaya untuk memindahkannya dari bawah jembatan.

Mengutip beberapa sumber, Times of India melaporkan bahwa pesawat itu mulai digunakan pada 2007 dan ditarik dari layanan aktif pada 2018.

Salah seorang pengguna Twitter mengatakan kejadian itu adalah sebuah pemandangan yang menyedihkan baginya, karena pesawat tipe Boeing 732 adalah pesawat yang penting dalam kenangan terbang masa kecilnya.

Sad visual !



These old #Boeing 732s forms an important role in building my childhood flying memories when they were the only lifeline for Northeast.



This particular aircraft VT-EGG during its Alliance Air days in early 2000s was a common sight in Kolkata & Northeast Airports. https://t.co/a0dY97DolC— Dipalay Dey (@dipalay) December 24, 2019