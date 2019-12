VALPARAISO - Sedikitnya 120 rumah hancur akibat kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat di Kota Valparaíso, Chile. Para pejabat mengantakan amukan api yang sulit dikendalikan itu telah mendorong diperintahkannya evakuasi massal di kota tersebut.

Semua petugas pemadam kebakaran kota telah dikerahkan untuk mengatasi kebakaran di daerah Rocuant dan San Roque. Listrik untuk sekira 90.000 pelanggan di wilayah tersebut telah diputus sebagai tindakan pencegahan.

Wali Kota Valparaíso Jorge Sharp mengatakan kepada Canal 24 Horas bahwa kebakaran telah dimulai "dengan sengaja". Sampai berita ini diturunkan belum ada laporan mengenai jatuhnya korban.

#Chile | A heavy fire is reported in Valparaiso, so far 15 house destroyed. The most affected sectors are Cerro San Roque, Cerro Rocuant, Cuesta Colorada and La Isla. pic.twitter.com/YeYGXb79O6