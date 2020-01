JAKARTA - Ruangguru, sebagai aplikasi belajar terbesar di Indonesia, kini hadirkan sejumlah kegiatan dan inovasi produk. Inovasi tersebut merupakan solusi satu pintu yang dapat digunakan siswa di seluruh Indonesia untuk meningkatkan performa belajar di semester dua.

Selain itu, Ruangguru juga mengumumkan Brand Ambassador baru, biasa dikenal sebagai Ruangguru Squad, yakni penyanyi kondang Nissa Sabyan dan Putri Ariani, keluarga The Onsu, serta karakter animasi inspiratif Nussa yang giat membahas isu-isu pendidikan.

“Kami di Ruangguru selalu berupaya agar siswa di seluruh Indonesia dapat mengikuti proses belajar yang menyenangkan, di mana pun dan kapan pun. Upaya kami untuk memudahkan proses belajar siswa dilandasi oleh pemahaman kami akan banyaknya tes dan ujian yang harus mereka hadapi di semester dua,” ungkap pendiri sekaligus Direktur Utama Ruangguru, Belva Devara.

Kami berharap, inovasi produk dan rangkaian kegiatan Ruangguru kali ini dapat memperluas kesempatan belajar untuk jutaan siswa, mempersiapkan mereka untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, dan menjadikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan,” lanjut Belva.

Berbagai inovasi produk di semester dua ini dapat diakses dengan mudah dan terjangkau di aplikasi Ruangguru. Siswa juga dapat mengikuti Try Out Online Nasional Ruangguru gratis di aplikasi Ruangguru pada tanggal 5-14 Januari 2020, dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah dengan grand total ratusan juta rupiah. Dengan demikian, jutaan siswa dapat memaksimalkan seluruh rangkaian produk dan layanan di aplikasi Ruangguru untuk mencapai target mereka di semester dua.

Selain itu, Ruangguru Squad juga hadir untuk meningkatkan giat belajar siswa. “Bagi kami, Nissa Sabyan, Putri Ariani, keluarga The Onsu, serta Nussa adalah figur-figur yang juga meyakini misi kami di Ruangguru, yakni menyediakan pendidikan berkualitas melalui teknologi untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja,” papar pendiri yang juga Direktur Produk dan Kemitraan Ruangguru, Iman Usman.

Masih di kesempatan yang sama, Iman Usman melanjutkan, “Kami sangat antusias menyambut kerja sama ini. Kami merasa brand ambassador kami dapat merepresentasikan beragamnya fitur dan produk Ruangguru yang dapat membantu proses belajar seluruh siswa. Kami harap segenap Ruangguru Squad dapat menyebarkan semangat belajar secara lebih luas lagi.”

Inovasi Produk Untuk Sukses Semester Dua

Pertama, Ruangguru menghadirkan Konsep Kilat yang dapat memantapkan persiapan siswa menghadapi Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK). Konsep Kilat mencakup video pembahasan konsep utama materi dan contoh soal yang sering keluar di UTBK, serta tips dan trik mengerjakan soal-soal UTBK.

Kedua, dengan fitur Print Bank Soal, soal-soal di Bank Soal Ruangguru kini dapat diunduh, dicetak dan dikerjakan langsung di kertas. Pengguna dapat memindai soal yang sudah dikerjakan melalui aplikasi Ruangguru dan langsung mendapatkan nilai hasil belajar.

Ketiga, Live Teaching di aplikasi Ruangguru hadir setiap hari, di mana siswa mendapatkan panduan langsung dari Master Teachers Ruangguru, kumpulan guru-guru terbaik di Indonesia, terkait materi belajar dan pembahasan soal tertentu.

Keempat, video beranimasi Pendidikan Karakter yang mengulas topik-topik seperti pengenalan diri, cara berkolaborasi dengan tim, sopan santun, membangun pertemanan, dan masih banyak lagi.

Try Out Online Nasional Serentak Pertama di Indonesia

Dalam semangat mensukseskan hasil belajar siswa di semester dua, Ruangguru menyelenggarakan Try Out Online Nasional Ruangguru secara gratis dan serentak di seluruh Indonesia untuk siswa-siswi kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA dari tanggal 5-14 Januari 2020.

Peserta try out berkesempatan untuk memenangkan hadiah dengan grand total ratusan juta rupiah untuk semua jenjang. Ruangguru menargetkan 100 ribu siswa untuk mengikuti berbagai materi try out yang tersedia, yakni UTBK, USBN, UNBK, dan mata pelajaran reguler seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, dan Sejarah Peminatan.

Anggota Baru Ruangguru Squad

Ruangguru mengumumkan empat Brand Ambassador baru yakni penyanyi kondang Nissa Sabyan dan Putri Ariani, keluarga The Onsu, serta karakter animasi inspiratif Nussa yang giat membahas isu-isu pendidikan.

Program Televisi Spesial Semester Dua Ditayangkan Serentak di 11 Stasiun Televisi Nasional Ruangguru juga mempersembahkan program spesial televisi “Ruangguru Spekta” pada hari Minggu, 5 Januari 2020 dan “Semarak Keluarga Ruangguru” hari Selasa, 14 Januari 2020, keduanya pk 19.30 WIB di 11 stasiun televisi nasional untuk mengawali dan mengakhiri Try Out Online Nasional Ruangguru dan merayakan dimulainya semester dua.

Program “Ruangguru Spekta” dimeriahkan oleh penampilan dari Nissa Sabyan, keluarga The Onsu, Anneth, Misellia, dipandu oleh Yuki Kato, diisi dengan talk show inspiratif bersama kedua Pendiri Ruangguru Iman Usman dan Belva Devara, serta para pengguna Ruangguru.

Program “Semarak Keluarga Ruangguru” dimeriahkan dengan penampilan dari Rhoma Irama, Lesty D’Star, Idol Junior Anneth, Nashwa, Gogo, Raisya, serta dipandu oleh Astrid Tiar dan Daniel Mananta, dan diisi oleh talk show inspiratif. Ruangguru juga mempersembahkan diskon sebesar 55% untuk paket ruangbelajar satu semester seharga Rp 312.750 dan paket ruangbelajar 1,5 tahun seharga Rp623.250 dengan kode diskon “JADIJUARA". (ADV)

