SEOUL - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirim pesan selamat ulang tahun kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang disampaikan melalui Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Chung Eui-Yong. Trump beberapa kali mengatakan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dengan Pemimpin Korea Utara itu meski kedua negara yang mereka pimpin bermusuhan.

Chung mengatakan bahwa dia menerima pesan itu saat bertemu Trump di Washington pada Kamis, 9 Januari 2020, dan dia diminta untuk menyampaikannya kepada Kim Jong-un.

"Hari kami bertemu adalah hari ulang tahun Kim Jong-un dan Presiden Trump ingat ini dan meminta saya untuk menyampaikan pesan," kata Chung setibanya di Korea Selatan sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (10/1/2020).

Ulang tahun Kim Jong-un diyakini jatuh pada 8 Januari, meskipun rezim Pyongyang tidak pernah mengonfirmasi tanggal tersebut. Dalam daftarnya, Pemerintah AS mencantumkan tahun kelahiran Kim sebagai tahun 1984, membuatnya tahun ini menginjak usia 36 tahun.

Chung tidak mengatakan apakah itu pesan tertulis atau apakah pesan itu juga termasuk sesuatu lain di luar ucapan selamat ulang tahun.

Pada hari Rabu, Chung juga bertemu utusan khusus AS untuk Korea Utara, Stephen Biegun. Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus mengatakan bahwa pertemuan itu "menegaskan kembali koordinasi AS dengan Korea Selatan terkait Korea Utara".

Keduanya juga membahas peristiwa terkini di Timur Tengah dan koordinasi mereka dalam masalah keamanan global.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada Selasa mengatakan bahwa sangat penting adanya cara-cara praktis untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara, dan menambahkan bahwa ia siap untuk bertemu dengan Kim Jong-un.

