Saat akad nikah , muncullah sang mantan bersama emaknya👿 Syaaah... Adlh Endingnya. Ambyaar sendiri malah malu kan Mantan ya tetap mantan ... Jiahaha 😁😁 😁 arep lapo???? Bikin malu sendiri mlhn. Jgn itiru kelakuan mantan yg konyol seperti ini 🙏