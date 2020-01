JAKARTA - Menulis curiculum vitae (CV) yang bagus adalah tindakan menyeimbangkan yang rumit. Jika kamu ingin mengesankan HRD dengan menonjolkan pengalaman, tetapi tidak ingin terlalu banyak.

Kunci untuk membuat keseimbangan CV dengan memasukkan keterampilan disesuaikan dengan posisi yang dilamar. Hal tersebut menjadi concern para HRD seluruh perusahaan.

Ahli karier Vicki Salemi mengatakan, sebuah CV adalah langkah di pintu. CV dirancang dengan baik menyoroti keterampilan untuk mendukung pencapaian akan membantu melewati pintu.

Melansir dari laman edition.cnn.com, Jakarta, Sabtu (11/1/2020), berikut tips untuk CV yang menarik.

1. Tentukan Keterampilan Mana yang Harus Ditulis

Mengidentifikasi keterampilan teratas yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan dan menonjolkan pada CV.

Jika uraian pekerjaan tidak jelas, hubungi orang yang bekerja di sana dan minta untuk menguraikan keterampilan yang akan diperlukan untuk peran tersebut.

2. Pertahankan Keseimbangan Antara Hard Skill dan Soft Skill

Soft skill termasuk perilaku dan sifat kepribadi yang digunakan sehari-hari, seperti kolaborasi dan pemecahan masalah. Sedangkan hard skill spesifik pada fungsi dan tekniks seperti pemrograman komputer.

Penulis buku What Your Boss Really Wants from You Steve Arneson mengatakan pertahankan bagian keterampilan dalam CV kamu, terbatas anatar enam sampai delapan keterampilan.

3. Keterampilan dan Bukti Jangan hanya mengirimkan CV dengan daftar keterampilan dan jabatan. Kamu juga harus membuktikannya dengan contoh nyata. 4. Kembangkan Keterampilan yang Kurang Jangan bersedih jika kamu kekurangan tertentu untuk posisi yang akan dilamar. Berusahalah mengembangkannya. Hard skill lebih mudah dipelajari, sementara soft skill dapat dikembangkan seiring waktu. Kamu yang perlu menemukan cara yang efektif untuk mempelajarinya dan menyampaikan di CV.