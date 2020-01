JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) menorehkan prestasi internasional pada kompetisi komunikasi Immersion, Appreciation, and Tribute (Impact) 2019 yang digelar Universiti Sains Malaysia (USM) pada 16-18 Desember 2019.

Di tahun ke-11 penyelenggaraan Impact, Fikom Unpad menjuarai dua cabang lomba. Muhammad Ihsan dari program studi Manajemen Komunikasi berhasil meraih juara pertama kompetisi Public Speaking kategori perorangan, sedangkan pada kompetisi Best Communication Campaign, tim kampanye #GlekYourDrink beranggotakan Rahma Sartika, Weni Anggriani, Rara Berliana, Iqbal Maulana, dan Aini Rahmi Mutia berhasil meraih Juara III kategori grup.

Baca Juga: Mahasiswa RI Berhasil Menaklukan Gunung Es di China dengan Konsep Nirsampah

Selain torehan gelar juara di atas, Fikom Unpad juga berhasil menempatkan dua finalis lain, yaitu Ricky Ramdhan Darmawan (Fotografi) dan Giovanni Nickson Zefanya Ong (Public Speaking).

Dalam kompetisi antarbangsa yang diikuti beberapa perguruan tinggi di Asia Tenggara tersebut, Muhammad Ihsan berhasil meraih gelar juara setelah tampil mengesankan di hadapan dewan juri dan penonton. Ihsan berhasil menyisihkan 26 peserta yang mengikuti cabang lomba tersebut.

Baca Juga: Tahu Sumedang Jadi Gantungan Kunci Khas Jabar

Kontes orasi ini mengharuskan peserta melakukan presentasi langsung selama tiga menit secara impromptu di atas panggung dalam ruangan Dewan Budaya USM, Penang Malaysia. Peserta mendapat judul orasi yang diundi 15 menit sebelum tampil.

Melansir laman Unpad, Jakarta, Selasa (14/1/2020), mahasiswa program studi Manajemen Komunikasi tersebut mendapatkan judul orasi Online Business Control The Economy tampil cukup santai, ramah, serta humoris.

Sementara tim Best Communication Campaign dengan tajuk #GlekYourDrink, yang terdiri dari gabungan mahasiswa program studi Manajemen Komunikasi, Manajemen Produksi Media, serta Ilmu Informasi dan Perpustakaan ini membuat kampanye tentang gerakan anti menggunakan sedotan plastik. Permasalahan yang diangkat adalah bahaya dari sedotan berbahan plastik yang merusak lingkungan hingga melukai satwa.

Fikom Unpad mengirimkan 14 mahasiswa terbaiknya dalam kompetisi ini untuk mengikuti 6 dari 8 cabang lomba yang dipertandingkan. Keenam cabang lomba yang diikuti ialah Public Speaking (tiga orang), Fotografi (dua orang), Feature Writing (satu orang), Best Communication Campaign (satu tim), Best University Magazine (satu tim), dan Short Video (satu tim). Adapun dua cabang lomba yang tidak diikuti Fikom Unpad ialah Print Ads dan Best University Newspaper. Pada kompetisi ini, Fikom Unpad mendapat penghargaan sebagai Most Loyal University.

Kompetisi yang pada tahun ini bertepatan dengan ulang tahun ke-50 USM, mengangkat tema Fun and Funkiness. Dekan Sekolah Komunikasi USM, Dr. Nurzali Ismail menuturkan, tema ini diambil untuk menyuntikkan semangat muda kepada para peserta sekaligus menyelipkan elemen kegembiraan di setiap karya kreatif mereka dengan slogan Your Ideas, Your Triumph.

Keikutsertaan Fikom Unpad tahun ini merupakan yang ketiga kalinya. Pada tahun 2018, Fikom Unpad berhasil meraih juara kedua Best Communication Campaign dan juara ketiga Feature Writing. Sementara pada tahun 2017 berhasil meraih juara ketiga Creative Packaging dan juara kedua Communication Campaign