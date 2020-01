SEBAGAI perusahaan aplikasi belajar terbesar di Indonesia, Ruangguru sukses hadirkan kegiatan dan inovasi produk. Hal ini dilakukan sebagai solusi satu pintu yang dapat digunakan siswa di seluruh Indonesia untuk meningkatkan peforma belajar di semester dua.

Konsep Kilat, merupakan inovasi produk dari Ruangguru yang dapat memantapkan siswa menghadapi Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK). Konsep Kilat mencakup video pembahasan konsep utama materi dan contoh soal yang sering keluar di UTBK, serta tips dan trik mengerjakan soal-soal UTBK.

Inovasi yang dikeluarkan Ruangguru selanjutnya adalah Print Bank Soal. Soal-soal yang terdapat di Ruangguru kini dapat diunduh, dicetak, dan dikerjakan langsung di kertas. Pengguna dapat memindai soal yang sudah dikerjakan melalui aplikasi Ruangguru dan langsung mendapatkan nilai belajar.

Tak hanya itu, Ruangguru juga mengadakan Live Teaching sebagai bagian dari inovasinya. Melalui Live Teaching, siswa akan mendapatkan panduan langsung dari Master Teachers Ruangguru. Merupakan kumpulan guru-guru terbaik di Indonesia, Master Teachers Ruangguru akan sharing bersama pengguna terkait materi belajar dan pembahasan soal tertentu.

Try Out Online Nasional Serentak Pertama di Indonesia

Selain produk-produk inovasi diatas, Ruangguru juga sukses mengadakan Tryout Online Nasional di beberapa sekolah di Indonesia. Tryout Online Nasional ini dapat diikuti oleh seluruh siswa tingkat akhir mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

Peserta try out juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah dengan grand total ratusan juta rupiah untuk semua jenjang. Ruangguru menargetkan 100 ribu siswa untuk mengikuti berbagai materi try out yang tersedia, yakni UTBK, USBN, UNBK, dan mata pelajaran reguler seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, dan Sejarah Peminatan.

Respon positif pun bermunculan mulai dari pihak siswa, pihak sekolah, hingga pihak orang tua murid. Mereka mengaku sangat terbantu dengan diadakannya Tryout Online ini, karena siswa lebih bersemangat mengerjakan soal Tryout di smartphone jika dibandingkan dengan menulis secara manual di kertas.

