JAKARTA - Dosen Tekni Elektro Universitas Brawija (UB) Rudy Yuwono berbagi ilmu soal panen energi di Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India. Rudy menjadi tamu undangan di universitas khusus perempuan tersebut.

Rudy menjadi pemateri di dua fakultas, School of Engineering dan Department of Computer Science School of Physical Sciences dan Computational Sciences. Di depan puluhan mahasiswa S1, S2, dan S3, Rudy memberikan materi terkait penelitianya tentang Energy Harvesting using RECTENNA.

RECTENNA, atau Rectifier Antenna sendiri merupakan alat untuk mengubah gelombang elektro magnetik yang ada di udara menjadi listrik AC lalu kemudian diubah menjadi DC menggunakan rectifier.

“Diubah menjadi DC agar mudah disimpan ke baterai, jadi kita bisa mudah memanen listrik dari udara,” ujar pakar antenna, dikutip dari keterangan UB, Jumat (17/1/2020).

Penelitian ini merupakan hasil kerjasama dengan kedua rekan Ir Endah Budi Purnomowati, MT dan Aisah, ST. MT yang juga adalah staff pengajar prodi Teknik Elektro Universitas Brawijaya.

Yang menarik, lanjut Rudy, seluruh pesertanya adalah wanita dan seluruhnya memakai baju tradisional India. Meskipun materi yang disampaikan cukup rumit, ia kagum melihat mahasiswi itu dengan bangganya memakai pakaian tradisional mereka di zaman modern ini dan mempelajari materi dengan sepenuh hati. “Karena women university, otomatis cewek semua dan institute ini mempelajari home science, yang saya kagum itu adalah semangat belajar mereka yang tinggi, apalagi ke kampus harus memakai sari,” ujarnya.