JAKARTA – Universitas Airlangga (Unair) menjalin kerja sama dengan Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi) India dalam bidang student mobility, dan pertukaran mahasiswa PhD dan profesor. Hal tersebut sebagai persiapan membuka Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin serta menuju 500 World Class University (WCU).

Sebagai informasi, IIT Delhi adalah institut teknologi dan riset di New Delhi, India yang telah meraih peringkat empat dunia di bidang pengembangan Unicorn startup dan menduduki peringkat 172 dalam WCU.

Menanggapi pertemuan dua perguruan tinggi berbeda negara ini, Wakil Rektor I Universitas Airlangga Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si, menyatakan Universitas Airlangga bahkan telah tidak hanya bekerja sama dengan IIT Delhi dalam mengembangkan 5 prodi baru, tetapi juga melaksanakan perjanjian di bidang dental.

“Jadi kami juga menginginkan mahasiswa exchange tidak hanya belajar di kelas namun juga belajar bersama masyarakat dengan program kebudayaan kami,” jelasnya seperti dikutip dari laman resmi Universitas Airlangga, Jumat (17/1/2020).

Sama halnya dengan harapan dari National Coordinator for ASEAN PhD Fellowship Programme for ASEAN Students to study at IITs Nomesh Bhojkumar Bolia. Dirinya berharap dengan adanya kesepakatan dengan Universitas Airlangga, banyak mahasiswa yang datang dan menempuh pendidikan di IIT Delhi.

“Kami telah menjalankan pertemuan yang berjalan dengan baik dan potensi kerja sama UNAIR tentu sangat besar karena fokus studi yang akan dikembangkan di prodi-prodi baru UNAIR sama dengan fokus studi kami juga,” lanjut Bolia Pada pertemuan kesepakatan antara Universitas Airlangga dengan IIT Delhi dihadiri oleh Wakil Rektor I UNAIR Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si, National Coordinator for ASEAN PhD Fellowship Programme for ASEAN Students to study at IITs Nomesh Bhojkumar Bolia, Professor of Biochemistry and Institute Chair Profesor Prof. Sunil Kumar Khare, serta assistant professor di Institute of Economic Growth Delhi Ankush Agrawal.