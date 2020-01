MANILAI - Gunung api Taal di Filipina masih terus meletus pada Jumat 17 Januari 2020 walaupun letusan abu lebih sedikit dibandingkan pada awal pekan ini.

Para ilmuwan yang memonitor kondisi gunung dari jauh menggunakan peralatan darat dan angkasa untuk meneliti apa yang mungkin terjadi berikutnya.

Gambar radar di artikel ini didapat dari konstelasi Iceye radar constellation.

Sistem Finlandia ini memungkinkan ilmuwan melihat abu dan awan yang dihembuskan gunung api untuk mendeteksi permukaan gunung.

After the phreatomagmatic eruption of 12 January, check out this #Sentinel1 🇪🇺🛰️ #InSAR interferogram of the #TaalVolcano which shows significant ground deformation

Each colour fringe corresponds to 2.8 cm of ground displacement along the 🛰️LOS

Processed with @esa_gep pic.twitter.com/VCHWxUg9ws— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) January 16, 2020