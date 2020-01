GOLD COAST – Banjir merendam sejumlah taman hiburan yang berada di Gold Coast, Negara Bagian Queensland, Australia, Sabtu (18/1/2020).

Laporan 9 News yang mengutip Biro Meteorologi Australia (BOM), banjir disebabkan curah hujan yang tinggi dengan intensitas lebih 300 mm di wilayah tersebut.

Taman hiburan yang ditutup akibat banjir di Gold Coast, yakni Dreamworld, Movie World dan Whitewater World Theme Park.

Banjir juga menutup jalan raya tersibuk di Queensland selama enam jam.

Baca juga: Hujan Deras Padamkan Kebakaran Australia, tapi Banjir Menerjang

Baca juga: Pemadam Kebakaran Selamatkan 'Pohon Dinasaurus' dari Kebakaran Hutan Australia

Dua orang diselamatkan karena nekat menerobos genangan banjir di Gold Coast, sementara polisi telah menerima lebih 50 laporan terkait banjir yang menggenangi jalan-jalan di kota tersebut.

Layanan Darurat Negara Australia (SES) dikerahkan untuk menangani 150 titik banjir di Gold Coast dalam 12 jam terakhir.

Hujan deras juga menyebabkan banjir bandang Central Coast, New South Wales (NSW), bahkan memaksa Taman Reptil Australia ditutup.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan, karyawan Taman Reptil mengevakuasi koala penghuni taman serta menjaga buaya agar tidak keluar dari kandang mereka.

Much needed rain in #Australia turns into biggest flood in 15 years at a reptile park



MORE: https://t.co/lRhEcFYlIp pic.twitter.com/hSCnkTgHGc— RT (@RT_com) January 17, 2020