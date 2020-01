CANBERRA - Hujan es sebesar bola golf melanda Canberra di Negara Bagian, New South Wales (NSW), Australia menghancurkan mobil dan membuat para penduduk berlarian mencari perlindungan.

Hilary Wardhaugh yang berada di Perpustakaan Nasional Australia menceritakan fenomena hujan es sebesar bola golt tersebut.

"Teman saya dan saya akan pergi ke luar untuk makan siang, kemudian kami keluar dan melihat hujan turun, kemudian hujan es mulai turun," katanya melansir ABC Australia.

"Seperti Armageddon. Sejumlah orang berlari ke dalam perpustakaan," lanjutnya.

Dia mengatakan hujan es merusak sejumlah kendaraan yang diparkir di perpustakaan, serta merusak pohon.

"Hujan es hanya berlangsung 10 menit dan jumlah kerusakan yang disebabkannya benar-benar luar biasa," katanya. "Membuat mobil yang sedang terparkir hancur.

"Beberapa orang sangat bingung, karena mobil mereka sangat rusak, tetapi saya belum melihat ada orang yang terluka."

Bangunan juga rusak, termasuk di Australian National University (ANU) "Beberapa bangunan dan layanan rusak oleh hujan es dan kami sadar bahwa banyak mobil juga rusak," kata seorang juru bicara ANU.

Massive hailstorm in Latham just now. Hail bigger than golf balls. ⁦@9NewsAUS⁩ pic.twitter.com/AEMJZnr70m— jc (@JcMasterspin) January 20, 2020