CHONGQING - Sebuah taman hiburan di China menggunakan babi untuk mempromosikan atraksi bungee jumping.

Rekaman yang diambil di taman hiburan di Chongqing itu, memperlihatkan babi seberat 99 kg dijatuhkan dari ketinggian sekira 67 meter.

Sebuah klip terpisah memperlihatkan para pekerja membopong babi yang jelas ketakutan ke tepi pelompatan bungee, mengikatnya ke tali pengaman lalu mendorongnya ke bawah.

Babi itu terdengar menjerit berulang kali saat ia jatuh dari menara.

Manajemen taman hiburan itu kemudian meminta maaf kepada publik karena mendapat kecaman dari masyarakat terkait atraksi babi bungee jumping itu.

Seorang juru bicara mengatakan kepada media setempat bahwa babi tersebut telah dikirim ke rumah jagal, dan dalam keadaan sehat.

"Kami dengan tulus menerima kritik dan saran yang diberikan oleh banyak pengguna web dan dengan ini menyampaikan permintaan maaf tulus kami kepada pengguna web dan semua komunitas masyarakat," bunyi pernyataan taman hiburan di akun Weibo mereka, media sosial mirip Twitter melansir Daily Mail, Rabu (22/1/2020).

Taman hiburan itu juga mengklaim menggunakan babi bungee jumping sebagai hiburan untuk merayakan Tahun Baru Imlek yang akan datang.

Banyak pengguna Weibo, menuduh taman hiburan melakukan pelecehan terhadap hewan.

"Saya tidak bisa mengerti bagaimana tindakan seperti itu bisa lucu," komentar seorang warganet

Para pekerja di taman itu membantah tuduhan kekejaman terhadap hewan tersebut. Kepada Beijing News, mereka mengklaim bahwa lompatan bungee itu hanyalah percobaan.

In Chongqing, #China, Chinese farewell the year of pig, so they put a pig to have bungee jump, WTF🤬#Animals pic.twitter.com/Z1RNp9lYS2— a7s1y (@71Asy) January 19, 2020