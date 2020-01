JAKARTA - Institut Teknologi Bandung (ITB) resmi melantik Prof. Reini Wirahadikusumah sebagai Rektor periode 2020-2025. Dirinya menggantikan Prof. Kadarsah Suryadi. Pelantikan ini dilakukan di Aula Barat ITB, Senin 20 Januari 2020.

Sebelumnya pada 8 November 2019 lalu, Majelis Wali Amanat (MWA) ITB telah menetapkan Prof. Reini D Wirahadikusumah sebagai Rektor ITB Periode 2020-2025. Penetapan tersebut berdasarkan hasil Sidang Pemilihan dan Penetapan yang dilakukan MWA ITB di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Berikut ini adalah fakta rektor baru di kampus tertua di Indonesia tersebut, Sabtu (25/1/2020).

Baca juga: Sah, Reini Wirahadikusumah Jadi Rektor Perempuan ITB

1. Rektor Perempuan Pertama Dalam Sejarah ITB

Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Institut Teknologi Bandung (ITB) Yani Panigoro baru saja melantik Prof. Reini Wirahadikusumah Ph.D., secara resmi sebagai Rektor ITB Periode 2020-2025, melalui Sidang Terbuka MWA ITB. Pelantikan Prof.

Reini ini merupakan rektor ke-17 yang telah dilantik, dan menjadi rektor perempuan pertama bagi ITB. Acara ini juga termasuk dalam rangkaian serah terima jabatan dari rektor sebelumnya Prof. Kadarsah Suryadi kepada Prof. Reini Wirahadikusumah.

Baca juga: 4 Mahasiswi Cantik Ini Ciptakan Aplikasi untuk Penyandang Tunarungu

2. Menempuh Pendidikan di Pradue University

Wanita yang memiliki nama lengkap Reini Wirahadikusumah ini merupakan Guru Besar pada Kelompok Keahlian Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) ITB.

Prof. Reini yang lahir di Jakarta, 25 Oktober 1968 ini telah menempuh pendidikan Sarjana Teknik Sipil ITB tahun 1991, meraih gelar Master of Science in Civil Engineering tahun 1996 dari Purdue University, West Lafayette, Indiana USA, dan meraih Ph.D in Civil Engineering tahun 1999 di Purdue University.

3. Diharapkan Memberikan Angin Segar Ketua MWA ITB Yani Panigoro meyakini dilantiknya Prof. Reini sebagai Rektor ITB akan memberikan angin segar bagi kampus untuk terus maju ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. 4. Mendapat Ucapan dari Para Pejabat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hadir pada pelantikan tersebut juga menyampaikan selamat menjalan tugas sebagai Rektor ITB kepada Prof. Reini dalam sambutannya. "Jika seandainya almarhumah ibu Dewi Sartika masih hidup, pasti akan bangga kepada Prof. Reini Wirahadikusumah," ujarnya. Selain Ridwan Kamil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan semangat kepada rektor ITB yang baru Reini Wirahadikusumah yang akan memimpin ITB selama lima tahun ke depan. Tantangan ke depan pasti tidak lebih ringan dari lima tahun yang telah dilalui. "Namun saya tetap percaya dengan leadership, akan terus disegani dan tambah berkualitas untuk bisa menggaet Indonesia Maju," ujar Basuki dalam video yang diunggah di Twitter Kementerian PUPR seperti dikutip Okezone, Jakarta, Rabu (22/1/2020).