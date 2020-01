ISLAMABAD - Seorang perempuan terbunuh dan lima anggota keluarganya terluka setelah sebuah mobil kedutaan Amerika Serikat (AS) menerobos lampu merah dan menabrak sisi kendaraan lain di Ibu Kota Pakistan.

Menurut keterangan Pengawas Senior Polisi Lalu Lintas Islamabad, Farrukh Rashid yang dilansir Xinhua, Senin (27/1/2020) kecelakaan itu terjadi karena pengemudi mobil kedutaan lalai dan melaju terlalu cepat. Seorang warga Pakistan ditahan setelah kejadian tersebut.

Seorang penumpang wanita dari mobil yang tertabrak langsung tewas seketika. Korban yang terluka, semua dari anggota keluarga yang sama - juga termasuk seorang gadis muda, yang dikatakan dalam kondisi kritis. Para korban dipindahkan ke rumah sakit Institut Ilmu Kedokteran Pakistan di Islamabad.

US Embassy vehicle rams into car in Islamabad, one killed https://t.co/4IQTFxNeTV pic.twitter.com/2TCYOypKa7