HYDERABAD - Penduduk sebuah desa di Negara Bagian Andra Pradesh, tenggara India berpacu dengan waktu ketika mereka menempuh jarak 12 kilometer dengan berjalan kaki untuk membawa seorang lelaki yang sakit parah ke sebuah ambulans. Hal itu dikarenakan ambulans tersebut tidak bisa menjangkau pasien di medan yang tidak memiliki jalan.

Jarata Nagaraju, 22 tahun, dari distrik Vizianagaram di Andra Pradesh India menderita kasus penyakit kuning akut selama beberapa hari dan sangat membutuhkan bantuan medis. Satu-satunya masalah adalah tempat terdekat yang bisa dijangkau ambulans berada sekira 12 kilometer dari rumahnya, jarak yang tidak semua orang sehat bisa jangkau dalam sekali jalan.

Karena kondisi pria itu tidak menjadi lebih baik, rekan-rekannya di desa memutuskan untuk mengurus semuanya sendiri dan memulai perjalanan yang sangat melelahkan.

Mereka membawa Nagaraju di atas tandu darurat sampai ke jalan yang cukup layak untuk ambulans. Di sana mobil tersebut sudah menunggu kedatangan mereka.

#WATCH Andhra Pradesh: A 22-year-old man suffering from jaundice carried on a makeshift stretcher for 12 km to reach ambulance in Vizianagaram district due to lack of proper road connectivity. pic.twitter.com/HmaE4btTGa— ANI (@ANI) January 29, 2020